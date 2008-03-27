Мін`юст взявся за реформування комунальних ЗМІ

Міністерство юстиції виносить на громадське обговорення проект закону «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту, міністр юстиції Микола ОНІЩУК зауважив, що проект виноситься у доопрацьованій редакції, в якій враховано численні зауваження та пропозиції, що надходили у ході консультацій з громадськістю протягом 2006-2007 років. Зокрема, значною мірою враховані пропозиції у частині визначення випадків безоплатного надання приміщень та майна юридичним особам, утвореним членами трудових колективів редакцій друкованих засобів масової інформації, а також у частині умов забезпечення соціальних гарантій журналістам державних і комунальних друкованих засобів масової інформації.

Загалом, повідомив міністр, закон має визначити механізм реформування друкованих засобів масової інформації, заснованих органами державної влади та органами місцевого самоврядування. Реалізація Закону України “Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації” покликана забезпечити створення економічно незалежних друкованих засобів масової інформації та належних умов їх діяльності.

М.ОНІЩУК наголосив, що необхідність реформування обумовлюється Резолюцією Парламентської Асамблеї Ради Європи „Про виконання обов’язків та зобов’язань Україною” від 5 жовтня 2005 року № 1466, в якій ПАРЄ закликала органи влади України розпочати роздержавлення друкованих засобів масової інформації, заснованих органами державної влади та місцевого самоврядування.

Згідно з положеннями законопроекту, реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації в Україні має відбутися до 1 січня 2012 року.

Зауваження та пропозиції до проекту Закону України „Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації” приймаються Міністерством юстиції до 30 квітня 2008 року на електронну адресу: krasnostup@minjust.gov.ua.