КС: Права нацменшин в українських кінотеатрах не порушуються

Рішення Конституційного Суду України щодо обов’язкового дублювання іноземних фільмів державною мовою в жодному разі не порушує права національних меншин в Україні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Конституційного Суду України, на цьому наголосив голова КС Андрій СТРИЖАК під час зустрічі з Верховним комісаром ОБСЄ у справах національних меншин Кнутом ВОЛЛЄБЕКОМ.

А.СТРИЖАК повідомив комісарові ОБСЄ, що за роки діяльності КСУ ухвалив низку рішень, що позначилися на системі національного захисту прав і свобод. Серед них були й питання захисту прав меншин.

За словами А.СТРИЖАКА, останнім часом КС докладає зусиль, щоб звернути увагу суспільства на першочерговість розгляду подібних справ. «Не дивлячись на велику кількість політичних питань, Суд завжди надає перевагу захисту прав людини», - сказав голова Конституційного Суду. Він наголосив, що захист прав і свобод людини і громадянина залишається пріоритетним завданням цієї установи.

Також А.СТРИЖАК поінформував К.ВОЛЛЄБЕКА про діяльність Конституційного Суду України, останні ухвалені Судом рішення, специфіку найважливіших з них, кількість і характер справ, що знаходяться на розгляді Суду.

Крім того, відповідаючи на запитання К. ВОЛЛЄБЕКА про необхідність конституційної реформи в Україні, А.СТРИЖАК зазначив, що зміни до Конституції потрібно внести, щоб завершити політичну реформу, розпочату 2004 року. Оскільки нинішня система влади, на думку голови КС, – розбалансована. Однак пропоновані реформою зміни мають піти на користь простих українців, а не окремих політиків, вважає А.СТРИЖАК.

Як повідомляв УНІАН, 24 грудня 2007 року Конституційний Суд України ухвалив рішення щодо офіційного тлумачення положень ст. 14 Закону України «Про кінематографію». Згідно з цим рішенням, всі іноземні фільми перед розповсюдженням в Україні обов`язково мають бути дубльовані, або озвучені, або субтитровані державною мовою. Тобто, іноземні фільми не підлягають розповсюдженню і демонстрації в Україні, якщо вони не дубльовані, або не озвучені, або не субтитровані державною мовою.

Центральний орган виконавчої влади в галузі кінематографії не має права надавати ні юридичним, ні фізичним особам - суб`єктам кінематографії право на розповсюдження і демонстрацію таких фільмів і видавати відповідне державне посвідчення.