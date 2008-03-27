Розширене засідання колегії Державного департаменту України з питань виконання покарань

28 березня 10-00- Відбудеться розширене засідання колегії Державного департаменту України з питань виконання покарань. Питання: стан взаємодії органів і установ виконання покарань із ЗМІ, релігійними, міжнародними та громадськими організаціями, стан організації медико-санітарного забезпечення осіб, які тримаються в установах Державної кримінально-виконавчої служби; стан роботи щодо дотримання фінансової дисципліни, збереження та використання держмайна, здійснення внутрішнього фінансового контролю (вул.. Мельникова, 81). Потрібна акредитація. Телефони: 461-86-14, 461-86-07 до 27 березня.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter