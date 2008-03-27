29 березня 17-30 - В рамках V Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини «Український контекст» відбудеться “Медіа-кіноклуб “На Сіновалі”. Організатори - Київська медіа-профспілка, Фонд ім.Фрідріха Еберта (Регіональне представництво в Україні та Білорусі). В програмі: показ фільму «Чорнобиль: Невидимий злодій»; зустріч з режисером фільму Крістофом Бокелем та з представником організаторів фестивалю: виконавчим директором Української Гельсінської Спілки з прав людини Володимиром Яворським (ресторан «Сіновал», вул. Саксаганського, 40). Потрібна акредитація. Телефон: 8 063 326 67 62, Jurko.Banzaj@mtmediasoft.com.