Польща вводить безвізовий режим для українців, які проживають біля кордону

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні на прес-конференції після завершення зустрічі української і польської урядових делегацій в Києві.

«Підписана сьогодні угода спрощує перетин кордону для громадян України, які проживають в 50-кілометровій прикордонній зоні. Це означає, що вони зможуть перетинати кордон без додаткового оформлення віз і стільки раз, скільки їм це необхідно. Це безвізовий порядок перетину кордону», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

У свою чергу, прем`єр-міністр Польщі Дональд ТУСК зазначив, що переговори з Україною щодо тексту угоди проходили досить складно і тривалий період у зв`язку з тими вимогами, які висунув Євросоюз після приєднання Польщі до Шенгенської зони.

Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що в ході переговорів Польща підтримала найкращий для України варіант тексту угоди.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні прем`єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО і прем`єр-міністр Польщі Д.ТУСК від імені урядів підписали чотири документи, серед яких – Угода про правила місцевого прикордонного руху.