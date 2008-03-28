50 засуджених виправної колонії №100 покалічили себе на знак протесту?

Близько 50 засуджених виправної колонії №100, що знаходиться у селі Меньківка Харківській області, покалічили себе на знак протесту проти умов утримання та жорстокості адміністрації.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві Вінницької правозахисної групи.

Учора ввечері Вінницька правозахисна група отримала декілька повідомлень про різке ускладнення ситуації у виправній колонії №100 Державного департаменту України з питань виконання покарань, що розташована в селі Меньківка Харківської області, зазначається у документі.

“За непідтвердженою інформацією, ввечері 27 березня близько десятка засуджених, які перебували в дисциплінарному ізоляторі, протестуючи проти жорстоких дій адміністрації, завдали собі каліцтва різного ступеня тяжкості. За інформацією, що вимагає незалежної від ДДВП перевірки, у відповідь на вказану акцію протесту, адміністрацією було застосовано до засуджених фізичну силу (побиття), що викликало масові протести засуджених, які перебували в самій колонії.

До кінця доби 27 березня майже 40 засуджених також завдали собі поранення на знак протесту проти умов утримання та жорстокості адміністрації”, - заявляють правозахисники.

Проте вказана інформація потребує уточнення та перевірки, зазначає Вінницька правозахисна група.

Станом на другу годину 28 березня будь-яка офіційної інформації про події в Меньківській виправній колоній №100 на офіційному сайті ДДВП немає. О другій годині ночі 28 березня 2008 року начальник колонії №100 Юрій НІКУЛІН знаходився на території колонії, проте говорити з представником Вінницької правозахисної групи не зміг, посилаючись на погану якість телефонного зв`язку. Факт перебування начальника колонії в зоні о другій годині ночі може опосередковано підтверджувати інформацію про надзвичайну ситуацію в Меньківській колонії №100, вважають правозахисники.

Вінницька правозахисна група вимагає негайного допуску журналістів та представників Громадської Ради при Управління Департаменту виконання покарань у Харківській області на територію виправної колонії №100. Також правозахисники закликають Уповноваженого ВР України з прав людини провести перевірку інформації про надзвичайну ситуацію у ВК №100 та повідомити громадськість про результати перевірки.

Крім того, Вінницька правозахисна група вимагає від керівництва Державного Департаменту України з питань виконання покарань пояснити, чому громадськість має отримувати інформацію про надзвичайні події у пенітенціарних установах від правозахисних організацій, а не від керівництва ДДВП України.