Середня тривалість життя в Україні на 11 років нижча, ніж у Європі

Середня тривалість життя в Україні на 11 років нижча, ніж у країнах Європи, та на 8 років нижча, ніж у сусідній Польщі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на підсумковій колегії МОЗ України повідомив міністр охорони здоров’я України Василь КНЯЗЕВИЧ.

“Особливо трагічно на цьому тлі виглядає надсмертність чоловіків працездатного віку”, – зауважив він. Причинами цього, на думку міністра, є “насамперед, умови праці чоловіків, які зайняті у галузях з високим ризиком травматизації, зокрема, у металургійній, хімічній промисловості, та поширеність шкідливих звичок – куріння та надмірне вживання алкоголю”.

Аналізуючи медико-демографічну ситуацію в Україні, В.КНЯЗЕВИЧ зауважив, що “сьогодні українці потерпають від поєднаної дії економічної, екологічної та демографічної криз, які підсилюють одна одну і не дають вийти на шлях підвищення якості життя”.

Щодо показників смертності в Україні, то, за словами міністра, “за останні 10 років кількість населення в Україні знизилася на три мільйони 889 тисяч осіб або на 7,7%”.

За словами В.КНЯЗЕВИЧА, найбільші втрати у Донецькій та Луганській областях – тут поєдналися у часі процеси зниження народжуваності, зростання смертності та міграційного вибуття.

“Найменше людських втрат у Волинській, Закарпатській, Івано-Франківській та Рівненській областях, бо у цих регіонах спостерігався високий рівень народжуваності та відносно низька смертність”, – повідомив міністр.