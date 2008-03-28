В Білорусі оштрафували і кинули за грати 50 журналістів

Європейський Союз розчарований останніми арештами демонстрантів і обшуками журналістів у Білорусі.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у заяві Президентства ЄС.

“Президентство від імені країн - членів Євросоюзу висловлює своє глибоке розчарування арештами значної кількості учасників, зокрема й молодих людей, і засуджує використання сили для розгону мирної демонстрації з нагоди Дня Волі у Мінську та інших містах Білорусі 25 березня”, - йдеться у заяві. При цьому Президентство наголошує, що проведення демонстрації було дозволене владою.

У документі міститься заклик до влади Білорусі звільнити всіх арештованих під час демонстрації й утриматися від подальшого переслідування їх.

Президентство ЄС наголошує, що Євросоюз хоче і надалі розвивати конструктивні відносини з Білоруссю, і взяв до уваги звільнення більшості з тих, хто вважався політичними в’язнями.

“ЄС підкреслює свої очікування, що Олександр КОЗУЛІН, останній політичний в`язень, буде звільнений без умов і без затримок. Це дасть можливість Європейському Союзу прогресивно покращувати відносини з Білоруссю”, - зазначається у документі.

Президентство ЄС також висловило переконання у тому, що влада Білорусі має утриматися від подальших арештів учасників мирної демонстрації 25 березня та від обшуків журналістів, які сталися 27 березня.

Також у ЄС сподіваються, що влада Білорусі здійснить конкретні кроки для покращення відносин з ЄС. Як повідомляв УНІАН, 25 березня за участь у демонстраціях з нагоди відзначення Дня Волі у Мінську були затримані десятки мітингувальників. Більше 50 з них були засуджені до штрафів і позбавлення волі терміном до 15 діб.

27 березня співробітники Комітету державної безпеки Білорусі провели обшуки в мінських офісах радіостанції «Радіо «Рация», «Європейського радіо для Білорусі», телекомпанії «Белсат», а також у приватних квартирах журналістів, які працюють в незалежних ЗМІ.