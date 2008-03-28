Гриценко: Земельна проблема у Криму надумана

Голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим Анатолій ГРИЦЕНКО і Верховний комісар Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) у справах національних меншин Кнут ВОЛЛЄБЕК обговорили тему міжетнічних відносин у Криму, проблеми облаштування й інтеграції представників депортованих народів в українське суспільство, а також перспективи співпраці в рамках реалізації в Криму проектів, спрямованих на забезпечення прав і потреб нацменшин.

Про це УНІАН повідомила прес-секретар кримського спікера Алла ГОРЄВА.

Голова кримського парламенту в ході зустрічі, зокрема, зазначив, що «забезпечення рівноправного розвитку громадян усіх національностей, сприяння облаштуванню, адаптації раніше депортованих народів в українське співтовариство, задоволення соціально-культурних потреб національних меншин є пріоритетними завданнями Верховної Ради і Ради міністрів Криму».

А.ГРИЦЕНКО подякував К.ВОЛЛЄБЕКУ за ті зусилля, які робить ОБСЄ щодо вирішення завдань з облаштування депортованих громадян і зміцнення міжнаціональної злагоди в регіоні. «Глава кримського парламенту запевнив: сьогодні процес адаптації в кримське суспільство репатріантів наближається до завершення», - зазначила А.ГОРЄВА.

При цьому, кримський спікер назвав надуманою земельну проблему в Криму. «Землі сьогодні достатньо, щоб задовольнити всі подані заяви. До вересня почнемо виділяти правоустановчі документи на землю в Сімферопольському районі. Ми впритул підійшли до вирішення проблеми виділення земельних ділянок кримським татарам у Сімферополі. Проте, деструктивна позиція деяких кримськотатарських радикалів, які використовують цю непросту ситуацію в корисливих цілях і штовхають людей на участь у безпідставних акціях протесту, дестабілізує ситуацію і веде до зростання напруженості в кримському суспільстві. Подібні дії сьогодні засуджуються не тільки слов`янським населенням. Вони викликають протестну реакцію й у самих кримських татар. Рада представників кримських татар при Президентові України виступила із заявою, де засудила дії учасників останніх акцій протесту під Верховною Радою АРК», - заявив А.ГРИЦЕНКО.

У свою чергу, повідомляє А.ГОРЄВА, Верховний комісар ОБСЄ зазначив, що у нього склалося позитивне враження про кроки, які робляться кримським керівництвом для врегулювання земельних і міжнаціональних відносин. При цьому К.ВОЛЛЄБЕК загострив увагу: на законодавчому рівні в Україні досі не врегульований статус депортованих, а також остаточні терміни їх повернення в автономію. «Пан ВОЛЛЄБЕК запропонував якнайскоріше провести на цю тему круглий стіл із залученням громадськості і представників депортованих народів», - повідомила А.ГОРЄВА.

Учасники зустрічі також обговорили проблеми функціонування на території Кримського півострова мов національних меншин.