”Міжнародна Амністія”: Україна порушує права біженців

"Міжнародна Амністія" в Україні занепокоєна висловами вищого керівництва Міністерства внутрішніх справ України та партії “Народна самооборона”, яка входить у правлячу коаліцію “Наша Україна”, щодо міжнародних зобов`язань України та прав біженців і шукачів притулку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила голова МА в Україні Наталія ДУЛЬНЄВА,

Так, за повідомленнями ЗМІ, міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО у відповідь на питання про те, що дедалі частішають напади на біженців та шукачів притулку в Україні, заявив, що постраждалі особи не мали статусу біженця, а просили його лише для того, щоб уникнути видворення. Він також заявив, що “нелегальні мігранти...стають пошукувачами статусу , і таким чином вільно перебувають не у відведених для того законом місцях затримання, а на вулицях українських міст”. Він також заявив про те, що «коли людина не має статусу політичного біженця, вона повинна бути видворена».

14 березня на сайті “Народної Самооборони” народний депутат Верховної Ради України Геннадій МОСКАЛЬ звинуватив правозахисні організації, у тому числі Міжнародну Амністію у тому, що вони “роблять піар на іноземцях, в тому числі на нелегальних мігрантах, які незаконно проникають на територію України."

"Міжнародна Амністія" в Україні нагадує, що 10 січня 2002 року Україна ратифікувала Конвенцію ООН про статус біженців 1951 року та її протокол 1967 року, і тим самим зобов’язалася захищати права і свободи осіб, яких стосується визначення “біженець”. Вислання біженців та шукачів притулку також спеціально заборонене ст. 3 Конвенції проти катувань, ратифікованої Україною, та українським національним законодавством.

"Ми глибоко обурені подібною позицією одного з керівників "Народної Самооборони", яка є частиною правлячої коаліції. Адже власне ця коаліція разом з Президентом та її міністрами в уряді у першу чергу несе відповідальність за процес інфляції та росту цін, так само як і за порушення прав людини, зокрема прав біженців та неповагу до міжнародних зобов`язань України", - заявляють в "Міжнародній Амністії".