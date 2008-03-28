Встановлено, хто вбив Політковську

Слідство встановило і розшукує безпосереднього виконавця вбивства журналістки Анни ПОЛІТКОВСЬКОЇ.

Як передає РІА-Новини, про це повідомив представник Генпрокуратури Росії В`ячеслав СМІРНОВ.

"Встановлений безпосередній виконавець вбивства Політковської, слідство докладає всіх зусиль по розшуку і затриманню", - заявив В.СМІРНОВ на судовому засіданні.

Прокурор нагадав, що всього в рамках кримінальної справи як обвинувачені притягнуті дев`ять осіб, які були посібниками у вбивстві А.ПОЛІТКОВСЬКОЇ і організаторами злочину.

Він також повідомив, що, оскільки розслідування кримінальної справи представляє особливу складність, термін слідства по ньому був продовжений до 7 вересня 2008 року.

За інформацією В.СМІРНОВА, в рамках розслідування кримінальної справи було допитано 60 свідків, проведено п`ять судових експертиз, а також очні ставки.

Оглядач "Нової газети" Анна ПОЛІТКОВСЬКА була убита 7 жовтня 2006 року в під`їзді свого будинку на Лісовій вулиці в Москві.