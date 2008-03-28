Держдепартамент з виконання покарань: в`язнів у 100-й колонії ніхто не бив

Державний департамент України з питань виконання покарань підтверджує інформацію Вінницької правозахисної групи про спробу самокаліцтва засуджених, яка сталася у виправній колонії №100 на Харківщині.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі департаменту.

За повідомленням держдепартаменту, 27 березня у колонії №100 24 засуджених після відбою лезами від одноразових станків нанесли собі "незначні порізи рук". "Свої дії засуджені мотивують занадто суворим режимом тримання. Зокрема, вимагають надання їм вільного пересування по установі", - заявили у прес-службі департаменту.

Водночас у Державному департаменті з питань виконання покарань заперечили факт застосування фізичної сили та спеціальних засобів по відношенню до засуджених.

На місці події працює комісія у складі представників Державного департаменту України з питань виконання покарань, управління Департаменту в Харківській області, працівники обласної прокуратури, представники правозахисних організацій.

Як повідомляв УНІАН, учора ввечері Вінницька правозахисна група отримала декілька повідомлень про різке ускладнення ситуації у виправній колонії №100 Державного департаменту України з питань виконання покарань.За непідтвердженою інформацією, яку мала в розпорядженні ВПГ, ввечері 27 березня близько десятка засуджених, які перебували в дисциплінарному ізоляторі, протестуючи проти жорстоких дій адміністрації, завдали собі каліцтва різного ступеня тяжкості. За інформацією, що надійшла правозахисникам, у відповідь на вказану акцію протесту адміністрацією було застосовано до засуджених фізичну силу (побиття), що викликало масові протести засуджених, які перебували в самій колонії, зокрема, до кінця доби 27 березня майже 40 засуджених також завдали собі поранення на знак протесту проти умов утримання та жорстокості адміністрації