Триває Міжнародний фестиваль документального кіно про права людини

28 березня стартував V Міжнародний фестиваль документального кіно про права людини Docudays.ua.

Фестиваль відбуватиметься в київському Будинку кіно та в кінозалі німецького культурного центру Гете-Інститут.

Цього року учасниками Docudays.ua стали фільми з Боснії та Герцеговини, Грузії, Канади, Китаю, Індії, Ізраїлю, Латвії, Македонії, Молдови, Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Польщі, Росії, США, Чехії, Швеції, Швейцарії та України.

Конкурсні фільми оцінюватимуть два склади журі: творчого конкурсу і правозахисного. Найкращі чотири фільми отримають грошові нагороди – по 5000 гривень. Кому віддати п’яту премію, визначать самі глядачі. На фестивалі буде проведений конкурс глядацьких симпатій.

До складу журі творчого конкурсу увійшли: відомий російський режисер і продюсер Алєксандр Гутман, славетний український кінодокументаліст Сергій Буковський, популярний український письменник Юрко Покальчук, директор Міжнародного кінофестивалю про права людини Watch Docs Мацєй Новіцький (Польща), директор з виробництва Міжнародного кінофестивалю про права людини One World Марек Возка (Чехія).

До складу журі правозахисного конкурсу увійшли: кінодраматург, член правління Української гельсінської спілки з прав людини Алла Тютюнник, заступник міністра юстиції України Валерія Лутковська, директор українського представництва Національного демократичного інституту (США) Марта Коломієць, виконавчий директор Білоруського гельсінського комітету Тетяна Гацура, відомий правозахисник, експерт Молодіжного сектора Ради Європи Андрій Юров.

Усі 8 фестивальних днів насичені цікавими подіями. У першій половині дня відбуватимуться семінари, круглі столи, зустрічі, майстер-класи, присвячені темі захисту прав людини. У другій половині дня проходитимуть конкурсні та спеціальні покази кінофільмів.

Відкриватиме фестиваль сенсація документального кіно 2007 року – повнометражний російсько-швейцарський фільм “Мати” режисерів Павла Костомарова та Антуана Каттіна. Стрічка здобула численні нагороди на кінофестивалях: Кіношок-2007 (головний приз у номінації “Кіно без кіноплівки”, приз кінопреси); XVIII Відкритий фестиваль документального кіно “Росія” (головний приз, приз кінопреси, приз фонду Романа Кармена); 50 Міжнародний лейпцизький кінофестиваль (“Найкращий східноєвропейський фільм”). Фільм також став лауреатом Національної премії “Лавр” (Росія).

В рамках фестивалю Docudays.ua відбуватиметься святкування 10-річчя найбільшого у Східній та Центральній Європі кінофестивалю з прав людини One World (Чехія). У програмі – семінари, виставки, фільми, дискусії за участю чеських експертів.

У Будинку кіно також демонструватимуться найкращі фільми Міжнародного кінофестивалю Watch Docs (Польща).

У Гете-Інституті показуватимуть фільми-переможці міжнародного конкурсу “Всі люди народжуються вільними та рівними”, організованого Гете-Інститутом та фондом “Пам’ять, відповідальність та майбутнє” (Німеччина). У стінах Гете-Інституту також проходитиме ретроспектива фільмів відомого російського режисера Алєксандра Гутмана. Там же відбудеться майстер-клас знаного документаліста.

Один зі спеціальних показів присвячений пам’яті українського документаліста Максима Суркова, який рано пішов із життя. Чимало його фільмів відзначені високими нагородами на вітчизняних та міжнародних кінофестивалях. “У зоні особливої уваги” – останній фільм Максима Суркова, який він зняв разом із письменником Юрієм Покальчуком. Фільм побудований на розповідях ув’язнених Прилуцької виховної колонії для малолітніх та їхній творчості: віршах, піснях. Картина складається з трьох частин: “Жорстокість”, “Секс” і “Любов”.

Але це ще далеко не всі фестивальні події: про семінари, зустрічі з відомими документалістами, майстер-класи більше можна дізнатися на сайті фестивалю www.docudays.org.ua.

Вхід на всі конкурсні та спеціальні покази Docudays.ua – безкоштовний.

УГСПЛ