На Тернопільщині затримано работоргівця
14:06, 30 березня 2008Права людини
0 0
Чоловік продав до Польщі 4 жінок
У місті Кременець Тернопільської області в результаті проведення оперативно-розшукових заходів затримано 42-річного місцевого жителя, без постійного місця роботи.
Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, попередньо встановлено, що він упродовж 2006 року вивіз до Республіки Польщі трьох жительок зазначеного міста та 20-річну доньку однієї з них, де продав їх сутенерам з метою сексуальної експлуатації. Потерпілих повернено на батьківщину.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter