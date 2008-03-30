На Тернопільщині затримано работоргівця

У місті Кременець Тернопільської області в результаті проведення оперативно-розшукових заходів затримано 42-річного місцевого жителя, без постійного місця роботи.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, попередньо встановлено, що він упродовж 2006 року вивіз до Республіки Польщі трьох жительок зазначеного міста та 20-річну доньку однієї з них, де продав їх сутенерам з метою сексуальної експлуатації. Потерпілих повернено на батьківщину.