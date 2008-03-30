В Європарламенті засуджують фільм голландського політика Вілдерса “Fitna”

Президент Європарламенту Ганс-Герт ПОТТЕРІНГ засудив кінофільм голландського політика Герта ВІЛДЕРСА “Fitna” за образу мусульманства.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться в коментарі Президента Європарламенту.

“Зміст цього фільму, здається, направлений на образу релігійних почуттів мусульман в Нідерландах, в Європі та в усьому світі. Від імені Європейського парламенту я повністю відкидаю ту інтерпретацію ісламу, як жорстокої релігії, як подано в цьому фільмі”, - йдеться в коментарі Президента Європарламенту.

Г.-Г.ПОТТЕРІНГ зазначає, що взаємна повага та толерантність є передумовами миру для мусульман, християн та людей інших віросповідань.

Президент Європарламенту зазначив, що ця взаємна повага має стосуватися і релігійних почуттів людей інших віросповідань.

“Свобода висловлювання є фундаментальною цінністю Європейського Союзу. Це право має іти поряд з повагою до глибоких релігійних переконань інших людей”, - наголошує Г.-Г.ПОТТЕРІНГ.

*** Кінофільм Герта ВІЛДЕРСА “Fitna” зараз демонструється лише в Інтернеті. Ця 15-ти хвилинна стрічка містить цитати з Корану, кадри зруйнування “хмарочосів-близнюків” 11 вересня 2001 року в Нью-Йорку, кадри виступів релігійних лідерів ісламу, дані про кількість мусульман, які живуть в Нідерландах та Євросоюзі. Наприкінці фільму автор закликає зупинити ісламізацію Європи, яка, на його переконання, загрожує фундаментальним цінностям свободи та демократії.