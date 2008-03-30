Прес-конференція на тему: ”10 років протидії торгівлі людьми в Україні”

31 березня - 14-00 - Прес-конференція на тему: "10 років протидії торгівлі людьми в Україні". Організатор - правозахисний центр "Ла Страда - Україна". У прес-конференції візьмуть участь: фахівці Міжнародного жіночого правозахисного центру «Ла Страда - Україна», Міністерства України у справах сім`ї, молоді та спорту, Міністерства внутрішніх справ України (“Укрінформ”, вул. Б.Хмельницького, 8/16).

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