2 квітня о 12-30 в УНІАН відбудеться презентація в Україні книги Б.Нємцова та В.Мілова «Путін. Підсумки». Це незалежна експертна доповідь про наслідки восьмирічного правління другого російського президента. У Росії продаж цього видання через книготоргівельні мережі заблоковано. Учасники: співавтори доповіді - перший віце-прем’єр Росії у 1997–1998 рр. Борис Нємцов та заступник міністра енергетики РФ у 2002 р. Володимир Мілов, організатор презентації книги в Україні – народний депутат (фракція БЮТ), голова Виконавчого комітету партії «Реформи і Порядок» Остап Семерак (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефони: (044) 536-91-29, (050) 773-23-39, e-mail: press@prp.org.ua.