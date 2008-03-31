Депортовані в Україну із США просять Карпачову захистити їхні права

Подружжя Ігор і Галина СКРИЖЕВСЬКІ, депортовані в Україну із США, звернулися до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Ніни КАРПАЧОВОЇ з проханням захистити їхні права.

Як повідомив І.СКРИЖЕВСЬКИЙ кореспонденту УНІАН, у Секретаріаті Уповноваженого його звернення було прийняте й тепер він чекає відповіді на нього відповідно до закону. ”У Секретаріаті Уповноваженого наше звернення вважають унікальним, оскільки ні з чим подібним за роки незалежності України не зустрічалися”, - зазначив І.СКРИЖЕВСЬКИЙ.

За його словами, в 2007 році він і його дружина Г.СКРИЖЕВСЬКА були депортовані із США після 16 років легального проживання на території даної держави. І.СКРИЖЕВСЬКИЙ стверджує, що депортація стала результатом того, що консульські служби України надали імміграційним властям США недостовірну інформацію про те, що подружжя СКРИЖЕВСЬКИХ нібито є громадянами України.

”Ми ніколи не були громадянами України, оскільки виїхали в США з СРСР ще до набуття Україною незалежності”, - сказав І.СКРИЖЕВСЬКИЙ. При цьому він акцентував, що в США мав дозвіл на роботу, вів легальний бізнес, має нерухомість.

Він також повідомив, що в лютому 2008 року Донецький окружний адміністративний суд розглянув його позов проти Міністерства закордонних справ України, Головного управління МВС України в Донецькій області й визнав дії даних відомств протиправними щодо надання відомостей Міністерству закордонних справ України відносно Ігоря й Галини СКРИЖЕВСЬКИХ, що призвело до їхньої депортації в Україну із США.

”Суд ухвалив зобов`язати Міністерство закордонних справ України видати мені й моїй дружині тимчасові посвідчення для осіб без громадянства для перетину державного кордону України, а також зобов`язав МЗС України й Головне управління МВС України в Донецькій області повернути нас у США, як країну проживання”, - підкреслив І.СКРИЖЕВСЬКИЙ.

Він також повідомив, що звернувся по допомогу в Секретаріат Президента України, звідки його заяву перенаправили для вирішення в МЗС і МВС.

Одночасно І.СКРИЖЕВСЬКИЙ розповів про свої побоювання, що рішення Донецького окружного адміністративного суду державними відомствами може бути проігнороване.

І.СКРИЖЕВСЬКИЙ висловив надію, що завдяки Уповноваженому з прав людини його права й права його дружини незабаром буде відновлено й подружжя зможе повернутися в США.