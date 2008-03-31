Полтавська міліція обіцяє захистити журналістку

Начальник Головного управління МВС у Полтавській області Михайло ЦИМБАЛЮК має намір узяти під особистий контроль заяву журналістки місцевої газети «Коло» Світлани ШВЕЦЬ про погрози фізичної розправи на її адресу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції.

28 березня С.ШВЕЦЬ звернулася з відповідною заявою до ГУ МВС в області.

У свою чергу, представник газети ”Коло” заявила на прес-конференції, що С.ШВЕЦЬ вже декілька місяців одержує листи з погрозами на свою адресу. Днями, за її словами, прислали такий: “ШВЕЦЬ, ти приречена! На тебе чекає смерть! Тобі менти не допоможуть”.

Довідка УНІАН. Газета ”Коло” заснована в 2001 році, її засновником є приватний підприємець Віктор ЧУБЕНКО. Тираж близько 15 тис. екземплярів. Газета розповсюджується в Полтаві і Полтавській області.