У Луцьку згадали про депортацію етнічних українців з Польщі

У Луцьку біля Меморіалу вічної слави відбулося віче пам`яті жертв насильницького переселення українців з етнічних земель у Польщі. Учасниками заходу стали представники облорганізації громадсько-культурного товариства ”Холмщина”, духовенство, громадськість обласного центру.

Як повідомили УНІАН в управлінні інформації та зв`язків з громадськістю Волинської ОДА, загалом у заході взяло участь близько 300 осіб. Вони поклали квіти до підніжжя Меморіалу під спів хору «Дзвони Холмщини».

Як зазначили під час мітингу представники виконавчої гілки влади області, до сьогодні неможливо стверджувати про остаточну ліквідацію негативних наслідків депортації етнічних українців з Польщі. Тому задля їх подолання облдержадміністрація, як і центральні органи влади працює над тими з них, які потребують негайного вирішення. Це насамперед, політико-правове трактування примусового переселення українців в 40-50-х роках з їх етнічних земель у Польщі, надання виселеним та їхнім дітям статусу депортованих, розроблення механізму відшкодування моральних і матеріальних збитків, завданих депортованим українцям, забезпечення на міждержавному рівні сприятливих умов перетину українсько-польського кордону депортованими та їх нащадками для відвідування малої батьківщини, могил рідних, роз’єднаних родин, храмових свят.

На Волині сьогодні проживає близько 7 тисяч переселенців, які отримують пільги як учасники війни.