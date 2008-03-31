Онопенко просить визначитися, що робити з суддями

Верховний Суд України пропонує Верховній Раді усунути обставини, які ставлять під сумнів легітимність здійснення правосуддя – визначити правовий статус суддів, рішення про обрання яких безстроково на посади суддів приймалося в період дії указів Президента України про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України V скликання та призначення позачергових виборів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Верховного Суду України, про це йдеться у листі голови Верховного Суду України Василя ОНОПЕНКА до Верховної Ради України.

Голова ВС нагадує, що у період дії зазначених указів Президента було прийнято ряд постанов Верховної Ради України про обрання на посаду безстроково та звільнення з посади стосовно 145 суддів. Також він наголошує, що згідно з рішенням Конституційного Суду від 29 січня 2008 року всі рішення Верховної Ради України, ухвалені нею починаючи з 5 червня 2007 р., в тому числі з питань обрання суддів безстроково та їх звільнення з посад, слід вважати такими, що прийняті неправомочним суб’єктом.

Разом із тим, зазначає В.ОНОПЕНКО, Конституційним Судом України не було вирішено питання щодо правомочності (повноважності) Верховної Ради України у період дії указів Президента України від 2 квітня 2007 р. № 264 та від 26 квітня 2007 р. № 355. Своїми ухвалами від 21 травня 2007 р. № 20-уп та від 20 червня 2007 р. № 26-уп Конституційний Суд України припинив конституційне провадження у справах за конституційними поданнями відповідних суб’єктів щодо відповідності Конституції України зазначених указів Президента України через непідвідомчість йому цих конституційних подань, оскільки його юрисдикція не поширюється на нормативно-правові акти, що втратили чинність. Проте ці укази були чинними в період з 2 квітня по 5 червня 2007 р. (Указ Президента України від 2 квітня 2007 р. № 264 - з 2 по 26 квітня 2007 р., Указ Президента України від 26 квітня 2007 р. № 355 - з 26 квітня по 28 травня 2007 р. та з 2 по 5 червня 2007 р.). Отже, під сумнів поставлено легітимність прийнятих у цей період рішень Верховної Ради України.

Так, Президент України зупинив дію ст. 2 Указу Президента України від 26 квітня 2007 р. № 335 “Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів” на 29, 30, 31 травня та 1 червня 2007 р. В цей час Верховна Рада України повторно проголосувала (фактично — переголосувала) низку рішень, прийнятих у період з 2 квітня по 28 травня 2007 р. Таким чином, Верховна Рада України фактично визнала відсутність юридичної сили своїх рішень, прийнятих з 2 квітня 2007 р.

У зверненні голови Верховного Суду до парламенту зазначається, що у цей період (29, 30, 31 травня та 1 червня 2007 р.) Верховною Радою України також було обрано безстроково 14 суддів і звільнено з посад 7 суддів.

Таким чином, існує нагальна потреба у розгляді парламентом питання щодо обрання суддів безстроково та звільнення їх з посад у період дії указів Президента України від 2 квітня 2007 р. № 264, від 26 квітня 2007 р. № 355 та від 5 червня 2007 р. № 497 (йдеться про надання належної юридичної сили прийнятим у цей період 12 постановам Верховної Ради).

Отже, голова Верховного Суду просить парламент вжити передбачених законом заходів щодо усунення вищеназваних обставин, які підривають правові основи діяльності судової влади, ставлять під сумнів легітимність судових рішень і становлять загрозу для належного судового захисту прав та свобод людини і громадянина, прав та законних інтересів юридичних осіб і держави.