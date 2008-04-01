Головних тюремників України пустять по світу з торбами?

Державний департамент України з питань виконання покарань найближчим часом буде розформовано і реорганізовано відповідно до розробленої в Секретаріаті Президента України концепції реформування Державної кримінально-виконавчої служби.

Як повідомило УНІАН джерело в Секретаріаті Президента, нова концепція реформування пенітенціарної системи враховує усі зауваження правозахисників і має на меті створення гнучкої тюремної системи, де ДКВС має стати цивільною службою і підрозділом Міністерства юстиції, як це було зроблено в усіх посттоталітарних країнах Центральної та Східної Європи.

Концепція забезпечує дотримання прав осіб, позбавлених волі, захист інтересів особи, суспільства і держави, комплекс заходів, спрямованих на зменшення повторної злочинності серед осіб, що відбувають або відбули кримінальні покарання, створення умов для виправлення і адаптації в суспільстві колишніх в`язнів, приведення умов утримання засуджених і осіб, узятих під варту, у відповідність з вимогами національного законодавства і відповідних європейських норм.

Очікується, що Президент підпише Указ про затвердження Концепції реформування Державної кримінально-виконавчої служби найближчим часом.

Загалом в Україні щорічно притягуються до кримінальної відповідальності близько 200 тисяч осіб, близько чверті з них – майже 50 тисяч – отримує покарання у вигляді позбавлення волі. В установах позбавлення волі на сьогодні перебуває близько 160 тисяч осіб, з них більш як 1400 засуджені до довічного позбавлення волі.