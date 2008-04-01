У Чернігові невідомі спалили церкву

Сьогодні рано вранці у Чернігові поблизу Катерининської церкви пожежа знищила брезентовий намет, у якому розміщувалась похідна церква Української православної церкви Московського патріархату.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє Управління з надзвичайних ситуацій Чернігівської облдержадміністрації.

Причиною пожежі став підпал.

За словами очевидців, одна з жінок, котрі перебували у наметі, вийшовши на вулицю, побачила двох молодих чоловіків у масках, які втікали. Після цього похідний храм миттю спалахнув. Пожежники прибули швидко, але вогонь знищив намет. Люди не постраждали, однак із церковних речей практично нічого врятувати не вдалося.

Свідки події також припускають, що намет було облито бензином чи якось іншою речовиною, оскільки на кам’яних плитах, якими вимощена територія поблизу Катерининської церкви, залишилися масні плями.

Віруючі відкидають припущення, що церква могла загорітись зсередини. ”Свічки ми завжди гасимо, а грубка ледь тліла, тим паче, що ми перезимували два роки”, - стверджують вони.

На місці події працюють правоохоронці, від коментарів вони поки що утримуються.

*** Похідна церква та намети політичних партій з`явилися поблизу Катерининської церкви у липні 2006 року. Вони були встановлені через протистояння між віруючими Московського та Київського патріархату за храм. У квітні 2006 року голова Чернігівської ОДА підписав розпорядження про передачу Катерининської церкви, де розміщувався музей народно-декоративного мистецтва, козацькій громаді УПЦ Київського патріархату. Через деякий час політичні партії свої намети демонтували, а намети віруючих, в одному з яких розмістилася похідна церква, залишалися до цього часу.