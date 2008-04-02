Відкриття медіа-виставки ”Суседзі” - фото та ЗМІ Білорусі

2 квітня 19-00- В рамках Фестивалю “Білоруська весна” відбудеться відкриття медіа-виставки "Суседзі", - виставка фото та ЗМІ Білорусі. На виставці будуть представлені фотоработи репортерів Юлії Дарашкєвіч, Андрея Лянкевіча, Ксенії Авімової, Наталії Кравчук, Сергія Гріца та Віктора Суворова. Виставка триватиме до 11 квітня (Галерея РА, вул..Б. Хмельницького 32). Телефони: 8 067 253 5717, belarus.org.ua@gmail.com.

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