Прес-конференція на тему: “Успіхи та загрози демократії в Україні, пострадянському просторі і світі”

4 квітня о 12-30 в УНІАН відбудеться прес-конференція Всесвітнього руху за демократію на тему: “Успіхи та загрози демократії в Україні, пострадянському просторі і світі. Напередодні київської Асамблеї Всесвітнього руху за демократію". 6 квітня у Києві відкриється Всесвітня зустріч активістів демократії. Тема Асамблеї: “Щоб демократія працювала: від принципів до втілення”. Про завдання і програму Асамблеї розкажуть учасники прес-конференції: Арт Кауфман, директор Всесвітнього руху за демократію; Інна Підлуська, президент Громадської Організації "Фонд Європа ХХІ", член Керівного комітету Всесвітнього руху за демократію; Вадим Красноокий, фронтмен гурту Mad Heads XL (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.