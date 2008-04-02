9 квітня о 13-30 в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: “Українські трудові мігранти в державах перебування: перспективи повернення в Україну”.Організатор: Міжнародний Благодійний Фонд «Карітас України» . Дослідження у 9 країнах вказує на потребу нової оцінки трудової міграції з України у контексті формування її міграційної політики. Учасники: Андрій Васькович, президент «Карітас України»; Ігор Марков, зав.сектору етносоціальних досліджень Інституту Народознавства НАНУ, координатор проекту дослідження української трудової міграції у державах перебування; Оксана Іванкова-Стецюк, науковий співробітник Інститут Народознавства НАНУ, соціолог проекту (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефони: тел. (32) 297 13 04; (050) 519 20 17. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.