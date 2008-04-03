Парламент повинен підтримати студентське самоврядування

Члени Комітету Верховної Ради з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму одноголосно підтримали законопроект “Про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" (щодо питань студентського самоврядування)”, внесений народними депутатами Миколою ТОМЕНКОМ та Євгеном СУСЛОВИМ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, напередодні цей законопроект також підтримав Комітет ВР з питань науки і освіти.

За словами М.ТОМЕНКА, у цьому проекті закону значно посилюється легітимність та демократичність обрання органу студентського самоврядування, яке здійснюється шляхом таємного голосування. Збільшуються також повноваження студентського самоврядування. Зокрема, передбачається, що виключно за згодою органу студентського самоврядування у вищому навчальному закладі приймається рішення про відрахування студента, курсанта, аспіранта з вузу; переведення студента, курсанта, аспіранта, який навчається за державним замовленням, на навчання за контрактом; призначення заступника декана (проректора), який відповідає за роботу зі студентами; поселення студента, курсанта, аспіранта в гуртожиток та виселення з гуртожитку тощо.

Також у проекті закону передбачається, що не менш, як 75% загальної чисельності складу Вченої ради вузу мають становити науково-педагогічні працівники, і не менш як 15% - виборні представники студентів, курсантів і аспірантів. Фінансовою основою студентського самоврядування є кошти в розмірі, визначеному Вченою радою вищого навчального закладу, але не менше 1% бюджету відповідного вищого навчального закладу.

„Такі зміни у законодавстві дозволять зробити студентів повноправними учасниками ухвалення рішень у вищих навчальних закладах і водночас сприятимуть відповідальності студентів за прийняття рішень у вузах”, - вважає М.ТОМЕНКО.