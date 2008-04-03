Праві партії вимагають відновити в паспорті графу ”національність”

Блок національних сил Буковини (БНСБ), до складу якого входить шість обласних партійних організацій – НРУ, УНП, УРП «Cобор», ВО «Свобода», КУН та УНА-УНСО у зверненні до керівників своїх політичних сил висловив вимогу підтримати ініціативу щодо термінового повернення до українського паспорта графи «національність». Представники блоку також ініціюють проведення Всеукраїнської акції „Громадянину України – графу національності!”.

Як передає кореспондент УНІАН, звертаючись до лідерів своїх партій, представники БНСБ пропонують провести згадану акцію шляхом «масового виписування спеціальних вкладок до паспорта громадянина України за його згодою, ведення загальноукраїнської консолідованої бази даних такого обліку з наступним зверненням до Верховної Ради України щодо прийняття відповідного законодавства».

Крім того, Блок національних сил Буковини пропонує провести у Києві нараду уповноважених осіб від обласних організацій партій та громадських організацій, які підтримують цю акцію. Представники БНСБ висловлюють готовність взяти участь у підготовці такої наради повним складом.

«Тільки спільними зусиллями українських національних сил можливо врятувати Україну від ліберальної ідеології у гуманітарній сфері та процесів глобалізації», - підкреслюється у переданому УНІАН зверненні буковинських патріотів.