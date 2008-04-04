В Україні сподіваються, що Солженіцин - це ще не вся російська інтелігенція

Група українських правозахисників звернулася до російської інтелігенції з проханням висловити свою позицію щодо геноцидної політики КПРС та уряду СРСР у 1930-х рр. стосовно українського народу.

Про це йдеться в зверненні правозахисників, оприлюдненому сьогодні під час прес-конференції в УНІАН колишнім політв’язнем Левком ЛУК’ЯНЕНКОМ.

Л.ЛУК’ЯНЕНКО наголосив, що останнім часом агресивна тенденційність російських офіційних та неофіційних оцінок трагедії перейшла усі межі. При цьому, наголосив він, після публікації в російських ЗМІ статті Олександра СОЛЖЕНІЦИНА щодо Голодомору перед обговоренням цього питання в Держдумі, стало очевидним, що це не позиція усієї російської інтелігенції, а замовлення певних кіл у російській владі, які не зацікавлені у розкритті усієї правди. Л.ЛУК’ЯНЕНКО зазначив, що українські правозахисники продовжують вірити, що справжні російські інтелігенти, здатні відстоювати власну думку щодо Голодомору. “Ми навіть не виключаємо остаточно, що й сам СОЛЖЕНІЦИН знайде в собі мужність і нині “жить не во лжи”, що так необхідно у стосунках між нашими народами та державами”, - наголошується в заяві.

При цьому правозахисники наголосили, що визнання Голодомору 1932-1933 років не спрямоване проти Росії та її народів, адже “усі ми перебували під владою одного тоталітарного режиму”.

У свою чергу колишній політв’язень Олесь ШЕВЧЕНКО наголосив, що відгук О.СОЛЖЕНІЦИНА на проголошення 2008 року роком пам’яті Голодомору 1932-1933 років є одним з елементів поспішно спланованої антиукраїнської кампанії. Він нагадав, що О.СОЛЖЕНІЦИН ніколи не втручався в політику. “Він раптом висловив те, що хотіли почути у Кремлі”, - сказав О.ШЕВЧЕНКО.

В той же час, колишній політв’язень Василь ОВСІЄНКО зазначив, що така реакція російського політикуму на визнання Голодомору геноцидом, пов’язана з тим, що “Російська імперія доживає свого кінця”. “Вони відчули, що Україна остаточно відходить від Росії, і Російської імперії як такої не буде”, - сказав він. В.ОВСІЄНКО наголосив, що дуже прикро, що “до російських імперіалістів” долучився і шанований письменник О.СОЛЖЕНІЦИН.

При цьому, колишній політв’язень, президент Українського центру Міжнародного ПЕН-клубу Євген СВЕРСТЮК зазначив, що ніколи не розповсюджувалося стільки неправдивої інформації про Україну, як при нинішньому російському режимі. “При жодному режимі в Росії останніх століть не розповсюджувалося стільки відверто брехливої інформації про Україну, як в наші роки. І це чомусь не турбує письменника, якого називали сучасним Толстим”, - наголосив він.

Довідка УНІАН. 2 квітня в російській газеті “Известия” вийшла стаття О.СОЛЖЕНІЦИНА “Поссорить родные народы?”, в якій він називає історичним викривленням факт Голодомору як геноцид українського народу. “Такий провокаторський вигук про "геноцид" став зароджуватися десятиліттями опісля – спершу таємно, в затхлих думках шовіністів, ворожо налаштованих проти "москалів", - а ось тепер досяг і державних кіл нинішньої України...”, - наголошується в статті.