Яценюк пропонує Росії зробити спільну заяву про Голодомор

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК пропонує Росії зробити спільну з Україною заяву про Голодомор.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова ВР сказав під час зустрічі з представниками регіональних засобів масової інформації.

Він зазначив, що пропонував це неодноразово і дивується з приводу того, що деякі представники Росії не сприймають такий підхід, адже “це спільна трагедія, адже це спільна сторінка історії”. “Навіщо будувати перепони на цьому шляху , якщо ми могли вийти із спільною заявою , яка би з одного боку перегорнула цю трагічну історію, а з другої боку сформувала дуже хороше майбутнє для наших стосунків, бо не знаючи і не шануючи історію, складно побудувати майбутнє” - зазначив А.ЯЦЕНЮК.

Голова Верховної Ради України додав, що бажано щоб заяви російських політиків з приводу Голодомору, не втягували дві держави “в зовнішньополітичні розборки”. Він підкреслив, що не хотілося б, щоб ”хтось топтався на кістках мільйонів людей, які вмерли внаслідок цієї трагедії”.

А.ЯЦЕНЮК вважає, що підхід щодо прийняття спільної заяви є ”найбільш правильним, найбільш мудрий і найбільш гуманний”.