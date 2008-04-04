Фельдман пропонує вдосконалити закон про біженців

Народний депутат України (БЮТ) Олександр ФЕЛЬДМАН подав на розгляд у Верховну Раду законопроект про внесення змін до Законів України «Про біженців» про вдосконалення процедури надання статусу біженця в Україні.

На офіційному сайті ВР проект закону зареєстровано під № 2325.

Як повідомили УНІАН у прес-службі О.Фельдмана, метою цього законопроекту є усунення вад і вдосконалення процедури надання статусу біженця, щоб уникнути необгрунтованих або помилкових рішень, а також увідповіднення українського законодавства європейському та міжнародному праву.

Зокрема, О.Фельдман пропонує внести зміни та доповнення в низку статей, в яких роз`яснюються такі поняття, як «сім`я біженця», підвищується рівень захищеності особи, що звернулася по притулок, спрощуються окремі процедури (забезпечення перекладача та безплатної юридичної допомоги цій категорії осіб), а також виключається можливість незаконного перебування цих осіб на території України.

Депутат переконаний, що через потребу увідповіднення українського законодавства про біженців законодавству ЄС, а також, виходячи з того, що процедура отримання статусу не повинна грунтуватися на недовірі, а особа, що звернулася по допомогу, піддавати ризику своє життя, - процедуру надання статусу біженців потрібно вдосконалити.

«Україна ще 2002 року приєдналася до міжнародної Конвенції про статус біженців, тому ми не можемо ігнорувати це питання. Недостатньо врегульована проблема біженців на законодавчому та практичному рівні може призвести до серйозних проблем, які ми спостерігаємо на прикладі інших держав», - зазначив О.Фельдман.