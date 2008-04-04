Заходи з відзначення Міжнародного дня визволення в`язнів фашистських концтаборів

В Києві затверджено план загальноміських заходів із відзначення Міжнародного дня визволення в`язнів фашистських концтаборів.

Текст відповідного розпорядження Київської міської держадміністрації оприлюдненому на офіційному веб-порталі столичної влади.

Згідно з планом, 11 квітня ц. р. з 9.00 до 12.30 відбудеться Ритуали Пам`яті з покладанням квітів до Меморіалу пам`яті загиблих у Бабиному Яру, Пам`ятного знака „Пам`ять на майбутнє”, пам`ятників загиблим у колишніх концтаборах „Сирецький” і „Дарницький”. З 13.30 до 14.30 в столичній мерії буде організовано тематичну зустріч ветеранів війни – колишніх в`язнів фашистських концтаборів „Дитинство опалене війною” і проведено поминальний обід.

Для столичної молоді буде організовано з 9 по 12 квітня відвідання Меморіального комплексу „Національний музей історії Великої Вітчизняної війни 1941- 1945 років” та музею колишніх малолітніх в`язнів фашистських концтаборів.

Паралельно цими днями пройдуть заходи за планами райдержадміністрацій та громадських організацій ветеранів війни – колишніх в`язнів фашистських концтаборів, інших жертв нацизму.

Для фінансування витрат, пов’язаних з відзначенням в Києві Міжнародного дня визволення в`язнів фашистських концтаборів передбачено кошти в сумі близько 42 тис. грн.