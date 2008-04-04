Журналісти починають розслідування щодо незаконно засуджених

Журналіст Юрій ЛУКАНОВ спільно з медіа-центром ”Розмай”, правозахисником Тетяною ЯБЛОНСЬКОЮ розпочинають творчий проект-розслідування під назвою ”Вбивці, які не вбивали” щодо незаконно засуджених за тяжкі злочини осіб.

Про це Ю.ЛУКАНОВ повідомив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

За його словами, проблема невинно звинувачених у вбивстві людей стоїть в Україні дуже гостро. Як зауважив журналіст, завдяки ”своїм публікаціям і співпраці із правозахисниками вдалося звільнити від незаслуженого покарання трьох осіб”.

У свою чергу Т.ЯБЛОНСЬКА поінформувала про те, що через існування в нашій країні ”гонитви за відсотками” розкриття злочинів, що становить 80-90 відсотків, чого немає в жодній розвиненій країні, приблизно 40 відсотків людей ”призначаються злочинцями”. Через те вона зауважила, що за рейтингом кількості в’язнів (на сьогодні в місцях позбавлення волі перебуває понад 150 тисяч осіб) Україна входить до першої десятки країн світу.

Крім того, за словами Т.ЯБЛОНСЬКОЇ, на те, що досить часто засуджуються невинні впливає також низький рівень підготовки слідчих, наявність так званого ”корпоративізму”, через який практично неможливо притягнути до відповідальності за порушення ні співробітників МВС, ні прокуратури, ні суддів.

Як зауважили автори проекту, першим у циклі розслідувань буде справа ”пологівського маніяка” Сергія ТКАЧА, через якого було незаконно засуджено чимало інших людей.

Водночас, у ході своєї роботи автори проекту намагатимуться узагальнити ”негативну корупційну практику міліції, прокуратури і суду, які часто мають злочинний інтерес, і свідомо садять за грати апріорі невинних людей, яких звинувачено у вбивстві”. Разом з тим у циклі буде узагальнено досвід громадян у боротьбі за свої права, що дасть змогу іншим також плідно відстоювати свої інтереси.