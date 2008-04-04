Три мільйони українських сімей готові усиновити дитину

Міністр у справах сім’ї, молоді та спорту Юрій ПАВЛЕНКО стверджує, що в України три мільйони сімей виявляють бажання усиновити дитину.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мінсім’ї, про це міністр повідомив 3 квітня під час першого засідання Організаційного комітету з підготовки та проведення в Україні у 2008 році Року підтримки національного усиновлення та інших форм сімейного виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

За словами Ю.ПАВЛЕНКА, серед перших підсумків Року - стабільно позитивна динаміка усиновлення. Торік усиновлено 1 тис. 784 дитини, а за перші три місяці нинішнього року - 400 дітей.

Міністр повідомив, що за результатами дослідження проведеного Державним інститутом розвитку сім’ї та молоді, 3 млн. українських сімей хочуть всиновити дитину. Водночас, зазначив Ю.ПАВЛЕНКО, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в Україні 102 тисячі. Таким чином, державі достатньо лише підтримати українців, щоб вони могли впевнено реалізувати своє прагнення стати батьками дитині-сироті.

Як заявив Ю.ПАВЛЕНКО, міцним підгрунтям для підтримки сімей, які всиновлюють дітей або беруть їх під опіку, стане ціла низка заходів. Наразі ведеться робота із закріплення на законодавчому рівні одноразової державної допомоги для сім’ї у сумі, що дорівнює виплатам при народженні дитини, тримісячної відпустки для одного із батьків, щомісячної допомоги на усиновлену дитину, а для дітей під опікою - збільшення щомісячної допомоги від одного до двох прожиткових мінімумів.

«Ми звертаємося до Верховної Ради з тим, щоб вона якомога швидше підтримала ці ініціативи Президента, адже їх прийняття дозволить щороку більш як 3500 дітям знаходити міцну сім’ю, - заявив Ю.ПАВЛЕНКО.

Учасники засідання домовились в робочому порядку опрацювати проекти рішень, які будуть затверджені окремо.