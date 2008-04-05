Віктор Шендерович: демократія – не означає віддавати владу мерзотникам

Відомий російський літератор і сатирик Віктор Шендерович в ексклюзивному інтерв`ю журналові «Профіль» розповів про особливості пострадянського періоду і свої погляди на свободу і демократію.

«Чому нинішні прихильники комуністів кажуть, що демократи розвалили країну? За демократів це просто виявилося – та мерзота, яка лежала в морозилці при тоталітарному режимові, за демократів була вийнята з морозилки, відтанула і почала тхнути, – пояснив сатирик. – Отже, є два шляхи: перший – назад у морозилку і чекати, поки знову рвоне, тобто не мати уявлення про свою країну, про те, яка вона, про те, яке суспільство, які проблеми, і за всіма природними історичними законами в ту мить, коли знову впаде чергова імперія, ця гидота вилізе з морозилки і почне тхнути ще важче. Або – намагатися тоншими демократичними механізмами вирішувати цю проблему. Демократія – це не означає, що всі розслабилися і можна віддавати владу мерзотникам, при демократії є можливість демократичного контролю над екстремізмом».