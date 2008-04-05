V Асамблея Всесвітнього руху за демократію збирається в Києві

У Києві 6-9 квітня пройде V Асамблея Всесвітнього руху за демократію.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомили президент Громадської організації "Фонд Європа ХХІ" Інна ПІДЛУСЬКА та директор Всесвітнього руху за демократію Арт КАУФМАН.

Тема зустрічі: “Щоб демократія працювала: від принципів до втілення”.

“Це буде перша подібна Асамблея в цьому регіоні, в Європі і в Євразії”, - зазначила І.ПІДЛУСЬКА, поінформувавши, що на неї зберуться близько 550 активістів демократії з понад 100 країн світу.

В рамках Асамблеї буде проведено низку практичних семінарів, увага учасників яких буде зосереджуватись як на світових, так і на регіональних труднощах у розвитку та захисті демократії.

Як повідомив А.КАУФМАН, семінари мають на меті напрацювати практичні рекомендації та ініціативи і допомогти учасникам у створенні й зміцненні мереж, що удосконалять їх роботу після Асамблеї.

Він також підкреслив, що важливим моментом заходу стануть презентація звіту “На захист громадянського суспільства”, присвяченого намаганням урядів багатьох країн “перекрити кисень” демократичним громадським організаціям, та вручення “Нагород за відвагу” активістам, які особливо постраждали в боротьбі за свободу. Саме цим людям, за словами А.КАУФМАНА, присвятить виступ гурт Mad Heads XL на закритті Асамблеї.

“Ми прагнемо того, щоб люди зрозуміли важливість демократії по всіх регіонах світу. Але збираємось саме тут, щоб підвищити поінформованість саме в цьому регіоні, в цій країні. Це пов’язано з багатьма перетвореннями, досягненнями демократії в країні та непростими завданнями”, - сказав А.КАУФМАН.

Присутній на прес-конференції експерт фонду "Демократичні ініціативи" Ілько КУЧЕРІВ, який був учасником багатьох Асамблей демократів, висловив переконання, що розвиток демократії є одним з найбільших досягнень України. “І той факт, що ця світова Асамблея відбувається в Києві, є однією з ознак того, що Україна визнана як демократична країна і як приклад для регіону”, - зазначив І.КУЧЕРІВ.

Інша учасниця прес-конференції - науковий керівник фонду “Демократичні ініціативи” Ірина БЕКЕШКІНА - зазначила, що в світі розроблені індикатори та критерії вимірювання демократії. Зокрема, за її словами, одним з таких показників є дані соціологічних опитувань, тому що кінцевий “споживач” демократії - це громадяни та їх можливість впливати на рішення влади.

За інформацією І.БЕКЕШКІНОЇ, перший такий соціологічний “замір” був зроблений у 2004 р., другий - в 2007 р. “Україна істотно просунулася в таких сферах, як рівень громадянських і політичних свобод. Недарма “Фрідом Хаус” надала Україні статус вільної країни, і це правда. Набагато менше і гірше у інших складових демократії, як то стан дотримання законності - Україні тут ще дуже далеко до стандартів розвинених демократичних країн, - і рівень корупції. Звичайно, корупція абсолютно не може бути викорінена, але її рівень в Україні дуже високий. Тобто є певний прогрес, але й є найбільш відстаючі ділянки у сфері демократії”, - поінформувала вона.

Довідка УНІАН. Всесвітній рух за демократію заснований у 1999 році в Нью-Делі з метою створення можливості для співпраці діячів, аналітиків і практиків, переконаних у потребі поширювати і зміцнювати демократію на земній кулі.