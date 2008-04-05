Підручники з історії України знову перепишуть

Український інститут національної пам`яті розробить нові підручники з вітчизняної історії.

Це передбачено планом заходів, спрямованих на реалізацію пріоритетів діяльності центральних органів виконавчої влади в 2008 році, затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 2 квітня 2008 р. (№569-р).

Згідно з планом, для відновлення і збереження національної пам`яті українського народу Українському інституту національної пам`яті доручено впродовж року розробити нові підручники з історії України «з метою сприяння вихованню молодого покоління в дусі усвідомлення своєї національної ідентичності, поваги і любові до Батьківщини».

Крім того, Українському інституту національної пам`яті в травні доручено розробити проект Загальнодержавної національно-культурної програми дослідження Голодомору 1932-1933 років в Україні і увічнення пам`яті його жертв на період до 2012 року, а також упродовж року сформувати і видати Національну книгу пам`яті “Голодомор 1932-1933 років в Україні”.

Крім того, Українському інституту національної пам`яті доручено впродовж року здійснити заходи зі створення належних умов для функціонування Національного історико-меморіального заповідника “Биківнянські могили”.