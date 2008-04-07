У Єгипті стались сутички між демонстрантами та поліцією

У Єгипті під час загальнонаціонального страйку проти зростання цін та низьких заробітних плат стались масові сутички між демонстрантами та поліцією.

Як повідомляє “Німецька хвиля”, близько 150 осіб, у тому числі профспілкові лідери, були затримані.

У північному місті Махалла, де розташована найбільша текстильна фабрика, близько 2 тисяч демонстрантів жбурляли камінням у поліцейських, котрі, в свою чергу, застосували сльозогінний газ.

За повідомленнями ЗМІ, у Єгипті спостерігається досить високий рівень інфляції, ціни на хліб підвищились на 35%, олія подорожчала приблизно на чверть.