У Єгипті стались сутички між демонстрантами та поліцією
10:48, 07 квітня 2008Права людини
0 0
Люди протестували проти зростання цін
У Єгипті під час загальнонаціонального страйку проти зростання цін та низьких заробітних плат стались масові сутички між демонстрантами та поліцією.
Як повідомляє “Німецька хвиля”, близько 150 осіб, у тому числі профспілкові лідери, були затримані.
У північному місті Махалла, де розташована найбільша текстильна фабрика, близько 2 тисяч демонстрантів жбурляли камінням у поліцейських, котрі, в свою чергу, застосували сльозогінний газ.
За повідомленнями ЗМІ, у Єгипті спостерігається досить високий рівень інфляції, ціни на хліб підвищились на 35%, олія подорожчала приблизно на чверть.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter