Прес-конференція щодо рішення Європейського суду з прав людини у справі «Корецький та інші проти України»

7 квітня 14-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція щодо рішення Європейського суду з прав людини у справі №40269/02 «Корецький та інші проти України», що стосувалася цензури громадянського суспільства шляхом висунення державними органами недемократичних вимог в процесі легалізації об’єднань громадян. Європейський суд з прав людини вперше у справі проти України виніс рішення щодо свободи об‘єднання у громадські організації. Суд оприлюднив рішення у цій справі 3 квітня 2008 р. Учасниками прес-конференції є заявники у справі: Сергій Корецький, Андрій Горбаль, Андрій Толочко, Олексій Лобицький; та їхній адвокат Тарас Шевченко (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал).