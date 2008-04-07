10 квітня об 14-30 в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: “Не віддавайте мене мамі!..” Організатор - Рада Міжнародного союзу мужніх тaтусів. Олександр Матвійчук з Одеси після розлучення з дружиною 6 з половиною років самотужки виховував доньку Аліну, якій зараз 8 з половиною років. Нещодавно суд всупереч бажанню дівчинки вирішив забрати у тата доньку і передати на виховання мамі дитини. Рада МСМТ готує протест, який буде озвучено під час прес-конференції. Учасники прес-конференції: Олександр Матвійчук – почесний член МСМТ, розлучений тато Аліни, та Михайло Коновалов - президент МСМТ, магістр психології, аспірант державного педагогічного університету ім. Драгоманова (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефон: (06262) 3-88-92. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.