Європейський суд: В Україні порушується право на свободу асоціацій

Європейський суд з прав людини визнав незаконною відмову Головного управління юстиції міста Києва зареєструвати громадську організацію “Громадянський комітет за збереження дикої (корінної) природи Березняків” (далі - Комітет).

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомили засновники організації.

Вони вважають, що рішення Європейського суду з прав людини створює прецедент, який має призвести до зміни системи реєстрації громадський організацій в Україні.

“Рішення у справі “Корецький та інші проти України” є надзвичайно важливим прецедентом не лише для України. Внаслідок цього рішення Європейського суду, Україна буде зобов’язана змінити процедуру реєстрації громадських організацій”, - сказав адвокат Тарас ШЕВЧЕНКО.

Він зазначив, що Європейський суд визнав Україну винною у справі про відмову Управління юстиції в м.Києві зареєструвати організацію “Громадянський комітет за збереження дикої (корінної) природи Березняків”.

Як нагадав один із заявників у справі “Корецький та інші проти України” Сергій КОРЕЦЬКИЙ, “Громадянський комітет за збереження дикої (корінної) природи Березняків” було засновано 7 червня 2000 року як пілотний проект громадської мережі захисту природи Києва від нищення.

С.КОРЕЦЬКИЙ зазначив, що формальними підставами для Управління юстиції в м.Києві заборонити реєстрацію цієї громадської організації були, зокрема, такі положення статуту: виконавча дирекція Комітету має право організовувати поточну господарську діяльність організації; комітет фіксує своє право вести неприбуткову видавничу діяльність; комітет фіксує право мати представників або представництва в інших містах України; до окремих своїх акцій комітет збирався залучати волонтерів.

Засновники Комітету оскаржили рішення Управління юстиції в м. Києві в місцевому районному суді, міському апеляційному суді, які винесли рішення про те, що дії Управління юстиції не суперечать законодавству України. Верховний Суд України залишив це рішення без змін.

7 липня 2002 року Комітет було розпущено.

Натомість чотири засновника організації 12 вересня 2002 року звернулись до Європейського суду з прав людини зі скаргою про те, що гарантоване їм статтею 11 Європейської конвенції про захист прав людини і основних свобод право на свободу об’єднання було порушено органами державної влади України.

Майже через 6 років оскаржень заявникам вдалося довести свою правоту і отримати рішення на свою користь.

Як зазначив на прес-конференції один із заявників у справі “Корецький та інші проти України” Андрій ТОЛОЧКО, засновники Комітету планують видати книгу, що вміщуватиме всі документи щодо цієї справи, зокрема, заяву до Європейського суду, відповіді українського уряду, рішення Європейського суду. “Це має бути цікавий практичний посібник спротиву”, - вважає він.

Засновники Комітету повідомили, що Європейський суд з прав людини, зокрема, ухвалив рішення виплатити кожному заявнику по 1,5 тис. євро.