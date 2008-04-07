В Кіровограді закрили єдне україномовне радіо

Громадський рух «Не будь байдужим!» виступив на підтримку єдиного україномовного в Кіровограді радіо «Скіфія-центр», яке рішенням керівництва обласної телерадіокомпанії зникло з ефіру ще у січні.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі місцевого осередку руху.

Згідно з розповсюдженої у ЗМІ заяви, керівник Кіровоградської обласної державної телерадіокомпанії Сергій ОМЕЛЬЧУК, у відомстві якого знаходилось радіо, закриття ефіру пояснює непередбачуваними обставинами і реорганізацією радіостанції. За словами С.ОМЕЛЬЧУКА, «Скіфія-центр» нічим не відрізнялася від інших і була нецікавою, а тому в новому форматі буде транслюватися дротове обласне радіо, тільки на FM-хвилях.

З такими аргументами не погоджуються активісти руху. Вони нагадують, що прямі ефіри з місцевими та українськими музичними виконавцями проводились лише на цій радіостанції, тільки тут можна було почути новинки вітчизняної музики, які не потрапляли у широку ротацію.

Активісти громадського руху «Не будь байдужим!» провели в Кіровограді акцію на підтримку радіо «Скіфія-центр», опитавши більше 800 місцевих мешканців віком від 13 до 35 років.

Результати засвідчили, що «Скіфію-центр» постійно слухали 43,9% опитаних, 6% - не слухали взагалі. Усі інші - слухають різні радіостанції.

Обласне радіо добре знають 10,6% опитаних, 44,8% взагалі його не вмикають.

Серед факторів, які подобались слухачам, опитані назвали україномовних ді-джеїв, оригінальність програм і можливість спілкування з музикантами в прямому ефірі. Найбільшу кількість схвальних відгуків отримала саме музика та україномовні виконавці, які лунали на хвилях радіо.