Через заворушення перервано естафету Олімпійського вогню в Парижі
17:48, 07 квітня 2008Права людини
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Прихильники незалежності Тибету проти Олімпіади в Китаї
Через заворушення перервано естафету Олімпійського вогню в Парижі.
Як повідомляє радіостанція ”Эхо Москвы”, із міркувань безпеки вогонь поміщено в спеціальний автобус. Поліцейські навіть вимушені загасити факел.
Біля Ейфелевої вежі, де почалася естафета, було зафіксовано численні заворушення між силами правопорядку й прихильниками незалежності Тибету.
Париж був останнім пунктом у європейській естафеті головного Олімпійського символу. Напередодні хід вогню вулицями Лондона також не обійшовся без ексцесів – прихильники незалежності Тибету навіть намагалися загасити факел вогнегасником.
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