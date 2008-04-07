ПАРЄ хоче, щоб в Україні був Уповноважений з антикорупційної політики

Моніторинговий комітет Парламентської Асамблеї Ради Європи закликає органи влади України якнайшвидше затвердити проект постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання антикорупційної політики».

Про це йдеться у висновку Комітету від 4 квітня 2008 року, надісланому міністру юстиції України Миколі ОНІЩУКУ доповідачем Моніторингового комітету ПАРЄ Ренатою ВОЛЬВЕНД.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту, висновок складено у відповідь на рішення Кабінету Міністрів відкласти розгляд вказаного проекту постанови до надання відповідного висновку Моніторингового комітету ПАРЄ, прийняте 2 квітня 2008 року на урядовому засіданні. Проектом постанови Кабінету Міністрів «Деякі питання антикорупційної політики» передбачається покласти на Міністерство юстиції функції органу, відповідального за забезпечення формування та реалізації державної антикорупційної політики, яка здійснюватиметься Урядовим уповноваженим з питань антикорупційної політики.

У цьому зв‘язку Р.ВОЛЬВЕНД зазначає, що проект постанови, щодо якої український уряд вирішив отримати висновок Комітету, виглядає як такий, що відповідає попереднім рекомендаціям Моніторингового комітету ПАРЄ та наблизить Україну до виконання обов‘язків і зобов‘язань, що випливають з її членства в Раді Європи.

У висновку також зазначається, що рішення про визначення органу, відповідального за координацію заходів з формування та реалізації антикорупційної політики, відповідає положенням Конвенції ООН проти корупції. У статті 6 вказаної Конвенції передбачається, що кожна держава-учасниця забезпечує наявність органу або органів, які здійснюють запобігання корупції за допомогою таких засобів, як: реалізація антикорупційної політики і, у належних випадках, здійснення нагляду та координації реалізації такої політики; розширення та поширення знань з питань запобігання корупції.

Доповідач Моніторингового комітету ПАРЄ наголошує, що Конвенція ООН вимагає від держав-учасниць забезпечення такому органу чи органам необхідної незалежності з метою надання можливості виконувати свої функції ефективно і в умовах свободи від будь-якого неналежного впливу. Крім того, наголошується на необхідності забезпечити необхідні матеріальні ресурси та спеціалізований персонал, а також таку підготовку персоналу, яка може бути потрібна для виконання покладених на нього функцій.

Як повідомлялось раніше, на необхідності створення в Україні органу, який не матиме правоохоронних функцій та здійснюватиме нагляд за реалізацією національної антикорупційної стратегії і відповідних планів дій, а також пропонуватиме нову стратегію та нові заходи боротьби проти корупції, наполягає Група держав Ради Європи проти корупції (GRECO). Це є однією із головних рекомендацій, наданої GRECO за результатами оцінки стану корупції в Україні.

Також на існуванні проблеми з координацією розроблення та імплементації антикорупційної політики в Україні наголошується у звіті Моніторингового комітету ПАРЄ від 14 березня 2008 року, зазначили у прес-службі Міністерства юстиції України.