У ”Інтера” відберуть ліцензію?

10:56, 08 квітня 2008
Права людини
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Нацрада звинуватила канал у порушенні законів

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення України звинувачує телеканал ”Інтер” у порушенні чинного законодавства у сфері телебачення.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Нацради.

За даними прес-служби, Нацрада втретє надіслала телеканалові „Інтер” припис про усунення порушень. Зокрема, в листі голови Національної ради Віталія ШЕВЧЕНКА до голови правління АТЗТ „Українська незалежна ТВ-корпорація” (Інтер) Сергія СОЗАНОВСЬКОГО від 7 квітня 2008 року йдеться про те, що названа телерадіоорганізація здійснює мовлення з ознаками порушень норм законодавства і демонструє показники, що є неприйнятними з огляду на ситуацію в телеефірі, про яку йшлося на засіданні Ради національної безпеки і оборони 21 березня.

Результати моніторингу, здійсненого службами Національної ради 30 і 31 березня 2008 року, підтвердили попередні висновки Нацради, а саме: ознаки порушень телеканалом „Інтер” статей 9 та 10 Закону України „Про телебачення і радіомовлення”, статті 15 Закону України „Про кінематографію” та інших нормативних документів. Одне з найгрубіших порушень - практично повна відсутність в ефірі національного музичного продукту. 30 і 31 березня 2008 року „Інтер” транслював винятково російську музичну продукцію.

В.ШЕВЧЕНКО у зв’язку з результатами перевірок попросив керівника „Інтера” оперативно поінформувати Національну раду про причини такої ситуації з мовленням телеканалу.

Як повідомляв УНІАН, 21 березня на засіданні Ради національної безпеки та оборони України було розглянуто питання про невідкладні заходи щодо забезпечення інформаційної безпеки України.

 

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