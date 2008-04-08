10 квітня 12-30- В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: ”Як держава заробляє на хворих людях: 50 мільйонів гривень за право ввезти в Україну безкоштовні ліки”, присвячена проблемі оподаткування гуманітарної допомоги, що надходить в Україну від Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією. Учасники: директор департаменту з питань лікування та закупівель ВБО «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД» Володимир Курпіта; виконавчий директор МБФ «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні» Андрій Клепіков; представник Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією Андреас Тамберг. До участі запрошено віце-прем’єр-міністра України Івана Васюника (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефони: (067) 406 90 00; 8 (050) 3825178, e-mail: hultay@network.org.ua, skala@aidsalliance.org.ua. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.