Прес-конференція на тему: “Журналісти проти депутатів”
11:09, 08 квітня 2008Права людини
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14 квітня об 11-30 в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: “Журналісти проти депутатів”. Учасники: Володимир Петров, головний редактор інформагенства VideoNews; Семен Уралов, головний редактор видання Der Spiegel Профіль Україна; Олег Карпинець, директор компанії Українські медіа системи (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.
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