Прес-конференція на тему: “Журналісти проти депутатів”

11:09, 08 квітня 2008
Права людини
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14 квітня об 11-30 в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: “Журналісти проти депутатів”. Учасники: Володимир Петров, головний редактор інформагенства VideoNews; Семен Уралов, головний редактор видання Der Spiegel Профіль Україна; Олег Карпинець, директор компанії Українські медіа системи (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал).  Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

 

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