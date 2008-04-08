Прес-конференція на тему: “Журналісти проти депутатів”

14 квітня об 11-30 в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: “Журналісти проти депутатів”. Учасники: Володимир Петров, головний редактор інформагенства VideoNews; Семен Уралов, головний редактор видання Der Spiegel Профіль Україна; Олег Карпинець, директор компанії Українські медіа системи (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

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