Рада Європи відзначить найкращого режисера в галузі прав людини

Рада Європи відзначить нагородою режисера, чий фільм викличе інтерес і найкраще представить публіці проблематику прав людини. Про це повідомляє Бюро інформації Ради Європи в Україні.

Приз у вигляді грошової винагороди в розмірі 10 000 євро отримає переможець в номінації на кращий фільм з правозахисної тематики на Стамбульському міжнародному кінофестивалі, який цього року проходитиме з 5 по 20 квітня. Нагородою може бути відзначений як документальний, так і художній фільм.

Як повідомляється, це буде друге присудження нагороди FACE за яскравий кінофільм на тему захисту прав людини. Минулого року це була стрічка під назвою «Бамако»/ «Суд», режисером якої був Абдерахман Сіссако. У кінофільмі зображуються взаємовідносини між Африкою та рештою світу за допомогою суду, який було створено у дворі одного з будинків в столиці Малі, і куди звертались багато африканців з тим, щоб засудити міжнародні структури за зневажання їхніми правами та експлуатацію.

Вручаючи нагороду від імені Генерального секретаря Ради Європи Комісар з прав людини Ради Європи Томас Хамарберг сказав: «Рівноправність, цілковите дотримання прав людини та активне залучення пересічних громадян потрібні для забезпечення соціальної справедливості, вони також необхідні для будь-якого соціального та економічного розвитку».

Рада Європи, яка об’єднує 47 держав-членів, також відома тим, що вона забезпечує діяльність «Eurimages» – органу, що підтримує та фінансує спільне виробництво, поширення та кінопрокат європейських кінематографічних творів. Рада Європи також відома в галузі кіно завдяки своїй Європейській Аудіовізуальній Обсерваторії, єдиному такому центру, що збирає та розповсюджує інформацію про аудіовізуальне виробництво в Європі, включаючи кіно, телебачення, відео, DVD та нові ЗМІ.

Як зазначається, рішення запровадити відзначення призом FACE є «відображенням зобов’язань Ради Європи як відносно кінематографії, так і щодо культурного розмаїття, а також визнання внеску, який кіно робить в справу розвитку світової системи захисту прав людини». Кіноприз FACE є результатом співробітництва Ради Європи та Міжнародного Стамбульського фестивалю.

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