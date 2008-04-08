Верховний Суд проти кримінальної відповідальності за наклеп

Верховний Суд України проти ухвалення закону, який запроваджує кримінальну відповідальність за наклеп.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Верховного Суду, такий висновок міститься у зауваженнях та пропозиціях ВСУ до проекту Закону ”Про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України” (щодо наклепу).

Цим законопроектом пропонується встановити кримінальну відповідальність за наклеп, доповнивши Кримінальний кодекс новою статтею № 151-1. Суб’єктом такого злочину законопроект визначає лише «службових осіб, які займають відповідальну або особливо відповідальну посаду».

У зауваженнях Верховного Суду зазначається, що пропозиція “криміналізувати таке діяння як наклеп є юридично необґрунтованою”. ВСУ нагадує, що кримінальну відповідальність за нього було передбачено у вітчизняному кримінальному законодавстві - у статті 125 Кримінального кодексу України 1960 року, однак парламент скасував цю норму із прийняттям у 2001 році нового Кримінального кодексу.

Верховний Суд звертає увагу і на те, що статтями 28 і 32 Основного Закону, а також статтями 297 та 299 Цивільного кодексу закріплюється право кожного на повагу до його гідності та честі, а також на недоторканність ділової репутації. “При порушенні цих прав особа може звернутися до суду з позовом про їх захист. Цивільним законодавством також встановлено відшкодування моральної шкоди, заподіяної поширенням недостовірних відомостей чи інформації (стаття 23 ЦК), тобто передбачено достатній захист особи в зазначених випадках”, наголошують у ВСУ.

“Оцінювання заподіяної наклепом шкоди здійснюється власне особою, на яку його спрямовано, з урахуванням суб’єктивних уявлень про честь, гідність, ділову репутацію, ступінь заподіяної шкоди тощо. Тому й рішення про звернення до суду з вимогою про відшкодування шкоди від поширення завідомо неправдивих, недостовірних та негативних відомостей або інформації, має приймати особа, котра зазнала негативних наслідків такого діяння”, вважають у суді.