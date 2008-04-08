Скоро засуджених почнуть масово випускати із в`язниць

Концепція реформування системи кримінальної юстиції та правоохоронних органів, яку підписав Президент України, передбачає гуманізацію національного законодавства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу сказав заступник глави Секретаріату Президента Ігор ПУКШИН.

Зокрема, він зауважив, що концепція передбачає реформування кримінального права, кримінально-процесуального права, реформування кримінальної виконавчої служби та реформу правоохоронних органів.

Говорячи про реформу кримінального права, І.ПУКШИН зазначив, що передбачається кримінальні правопорушення розділити на два види: злочини та кримінальні вчинки.

За його словами, відмінність полягатиме у тому, що за кримінальні злочини наступатиме кримінальна відповідальність та судимість особи, а за кримінальні вчинки не буде судимості. ”Частина злочинів кримінального права буде переведена у категорію кримінальних вчинків за своєю малозначимістю», - сказав І.ПУКШИН.

За його словами, на сьогодні за скоєння нетяжких злочинів за гратами перебувають майже 28 тисяч засуджених, а у разі внесення відповідних змін до Кримінального кодексу значна частина з них буде звільнена від покарання.

«По суті, передбачається гуманізація кримінального законодавства», - наголосив І.ПУКШИН.

На його переконання, головним елементом концепції є реформування кримінально-процесуального законодавства, яке діє з 1961 року.

За його словами, закладається нова філософія кримінального переслідування. Зокрема, єдиною інституцією, яка встановлюватиме, чи є інформація доказом по кримінальній справі, буде суд. Також пропонується відмовитись від інституту направлення судом кримінальної справи на додаткове розслідування.

Як сказав заступник глави Секретаріату, відповідними змінами передбачається, що кримінальне переслідування здійснюватимуть наступні органи: податкова міліція, національна поліція, військова поліція, окремий підрозділ СБУ, який здійснюватиме слідство, а також передбачається створення антикорупційного органу.

І.ПУКШИН додав, що у Секретаріаті Президента розроблено абсолютно новий законопроект про створення антикорупційного органу. Він припустив, що найближчим часом Президент внесе цей законопроект на розгляд Верховної Ради.